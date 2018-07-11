2018-07-11T06:58:24+03:00
В мире

Госдеп обвинил Иран в использовании посольств для организации терактов

Представитель американского внешнеполитического ведомства призвал другие страны изучить, чем занимаются дипломаты в иранских дипмиссиях
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Представитель Госдепартамента США заявил, что Иран использует свои посольства как дипломатическое прикрытие при организации терактов в других странах. По его словам, этот вопрос обсуждала делегация официальных лиц из внешнеполитического ведомства в ходе трехдневных консультаций в Саудовской Аравии.

"Мы обсудили, как можем лишить Иран поступления доходов, которые он использует для терроризирования своего народа и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для организации терактов", - заявил представитель Госдепа, сопровождающий госсекретаря Майкла Помпео по пути из Абу-Даби в Брюссель.

Он отметил, что бельгийские правоохранители сорвали план проведения теракта на конференции иранской зарубежной оппозиционной организации "Моджахедин-э халк" в районе Парижа.

«К планированию взрыва бомбы на этой встрече был причастен дипломат из иранского посольства в Австрии», - подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что Вашингтон призывает другие страны для обеспечения своей безопасности изучить, чем занимаются дипломаты в иранских дипмиссиях.

«Если Иран может спланировать теракт с применением бомбы в Париже, они (иранцы) могут спланировать теракты в любой другой стране», - подытожил дипломат, передает ТАСС.

Напомним, 2 июля Федеральная прокуратура Бельгии заявила о предотвращении теракта, который хотели организовать во Франции двое выходцев из Ирана.

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