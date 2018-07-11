Наводнение в Японии: остановлены заводы Mazda и Mitsubishi

СЕГОДНЯ 09:49 2018-07-11T09:49:40+03:00

Жертвами наводнения в Японии уже стали почти 160 человек Фото: REUTERS

По последним данным, от наводнения в Японии уже погибли почти 160 человек

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Из-за наводнения в Японии приостановлена работа автомобильных заводов Mazda и Mitsubishi.

Как сообщила телекомпания NHK, с 7 июля временно остановлены заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также производство деталей для автомобилей Mazda. По информации автоконцерна, работа будет возобновлена не раньше второй половины текущей недели.

Кроме того, в пострадавшем от наводнения городе Курасики префектуры Окаяма не функционирует завод Mitsubishi, так как большинство работников не могут добраться до своих рабочих мест. Отмечается, что завод, предположительно, будет запущен после 12 июля.

Напомним, мощные дожди обрушились на юго-запад и центр Японии на прошлой неделе. Из-за этого во многих районах страны началось наводнение, паводки и оползни. По последней информации, из-за разгула стихии погибли уже почти 160 человек.