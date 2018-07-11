2018-07-11T09:49:40+03:00
Происшествия

Наводнение в Японии: остановлены заводы Mazda и Mitsubishi

По последним данным, от наводнения в Японии уже погибли почти 160 человек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Жертвами наводнения в Японии уже стали почти 160 человекЖертвами наводнения в Японии уже стали почти 160 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за наводнения в Японии приостановлена работа автомобильных заводов Mazda и Mitsubishi.

Как сообщила телекомпания NHK, с 7 июля временно остановлены заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также производство деталей для автомобилей Mazda. По информации автоконцерна, работа будет возобновлена не раньше второй половины текущей недели.

Кроме того, в пострадавшем от наводнения городе Курасики префектуры Окаяма не функционирует завод Mitsubishi, так как большинство работников не могут добраться до своих рабочих мест. Отмечается, что завод, предположительно, будет запущен после 12 июля.

Напомним, мощные дожди обрушились на юго-запад и центр Японии на прошлой неделе. Из-за этого во многих районах страны началось наводнение, паводки и оползни. По последней информации, из-за разгула стихии погибли уже почти 160 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме предложили сажать на год за отказ удалить из интернета запрещённую информацию
Шойгу: на Западе Россию воспринимают не как союзника, а как угрозу доминированию США
Британское правительство выписало штраф Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов
В МИД РФ пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Греции
Шойгу заявил о невозможности военного столкновения России и Украины
Минкомсвязи предложило сократить долю иностранного трафика рунета до пяти процентов
Жена летчика Ярошенко: надеюсь Путин и Трамп в Хельсинки решат вопрос освобождения мужа
Экс-глава Минобороны Украины: "Гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд"
Российские граждане впервые получили возможность стать добровольцами ООН
Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум запрещает въезд в страну
Банки станут передавать коллекторам биометрические данные россиян
Космодром Байконур приостанавливает пуски на три месяца
Индия увидела угрозу в закупке Пакистаном российских истребителей
После спасения детей пещеру в Таиланде превратят в туристический объект
В Брюсселе футбольные фанаты устроили беспорядки после вылета Бельгии с ЧМ
Британия и Дания купят у США авиационные ракеты на сумму $740 миллионов