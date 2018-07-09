2018-07-09T18:40:23+03:00
Происшествия

Наводнение в Японии: число погибших достигло 120

61 человек числятся пропавшими без вести после сильнейшего наводнения в Японии [видео]
Александра БУРОВА
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Число жертв ливней в Японии достигло 120 человекЧисло жертв ливней в Японии достигло 120 человекФото: REUTERS
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В Японии из-за оползней, спровоцированных ливнями, число жертв достигло 120 человек.

Об этом в понедельник, 9 июля, сообщило агентство Kyodo.

Никакой информации на данный момент не поступает о 61 пострадавшем, они числятся пропавшими.

Последствия ливней в Японии.Более 100 человек погибли

По мнению японских экспертов, число погибших из-за дождей и последующего за ними наводнения в Японии будет только расти. Уже сейчас количество жертв превысило рекордную цифру - 77 человек, которая была установлена во время проливных дождей и оползней в Хиросиме в 2014 году.

Около 23 тысяч человек, которые покинули свои дома, всё ещё пребывают в эвакуационных центрах. Тысячи людей не могут выбраться из-за того, что они остаются заблокированными из-за затоплений населённых пунктов, которые вызваны разливами рек.

Экстренные службы, не переставая, проводят спасательные операции и ведут поисковые работы. В целом, задействовано около 73 тысяч пожарных, полицейских и солдат.

Премьер Японии отменяет все визиты в Европу и Африку, чтобы полностью сосредоточить своё внимание на решении этой тяжёлой ситуации.

Напомним, что ранее на нашем сайте kp.ru мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких из-за проливных ливней, которые сейчас идут в Японии.

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