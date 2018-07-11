В МИД РФ пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Греции

СЕГОДНЯ 11:03 2018-07-11T11:03:23+03:00

Ранее в СМИ появились сообщения о высылке Афинами двух российских дипломатов и о запрете еще двум на въезд

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В министерстве иностранных дел прокомментировали информацию о высылке российских дипломатов из Греции. В ведомстве заявили, что Москва зеркально ответит на подобные меры.

"На высылку дипломатов следуют зеркальные меры", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее в среду, 11 июля, греческая газета Kathimerini сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что власти Греции высылают двух российских дипломатов. Кроме того, еще двум сотрудникам российской дипмиссии запрещается въезд на территорию Греции.

По данным СМИ, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в деятельности по подрыву национальной безопасности. При этом отмечалось, что Афины хотят сохранить хорошие отношения с Москвой и налаживать дружбу между народами двух стран. Но, по словам источников издания, это возможно только при соблюдении взаимного уважения суверенитета.