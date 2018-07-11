Боевики напали на здание департамента образования в Афганистане, один человек убит

СЕГОДНЯ 11:34 2018-07-11T11:34:58+03:00

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Неизвестные боевики напали на отдел образования в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар в Афганистане в среду, 11 июля.

Атака произошла около 9:30 утра по местному времени (8:00 утра по мск), после штурма неизвестные открыли огонь. По словам представителя губернатора провинции Атталаха Хогъяни, количество нападавших пока что неизвестно, как и количество оказавшихся в заложниках внутри здания людей. Во время перестрелки был убит охранник учреждения.Также известно, что боевики спровоцировали пожар в департаменте после подрыва взрывчатки на входе в учреждение.

Как сообщает телеканал ToloNews, территория была оцеплена силами безопасности, спецназ и машины скорой помощи прибыли в район вскоре после атаки.

Напомним, что в январе боевики напали на офис организации Save the Children в Афганистане. В результате взрыва в правозащитной международной организации пострадали 11 человек.