2018-07-11T14:17:38+03:00
Происшествия

В Польше разбился вертолет, два человека погибли

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Домеко
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Подробности произошедшего неизвестны, сейчас на месте работают спасателиПодробности произошедшего неизвестны, сейчас на месте работают спасателиФото: Twitter.com
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В юго-западной части Польши в Опольском воеводстве разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека. Известно, что инцидент с воздушным судном произошел рядом с населенным пунктом Домеко, в поле в 60 м от дороги. Подробности произошедшего неизвестны, сейчас на месте работают спасатели.

«Два человека погибли в результате крушения вертолета на Опольщизне», - сообщается в эфире радиостанции RMF FM со ссылкой на очевидцев.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о разбившемся в горах на Аляске небольшом самолете. Все десять пассажиров и пилот в результате происшествия выжили. Несколько человек доставили в больницу с травмами, не опасными для жизни. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать плохая погода, которая в итоге осложнила проведение спасательной операции. Жертв на воздушном судне, по мнению Береговой охраны США. удалось избежать только благодаря грамотным действиям опытного пилота.

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