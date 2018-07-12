Порноактрису, которая обвиняла Трампа в домогательствах, задержали в стриптиз-клубе

СЕГОДНЯ 10:52 2018-07-12T10:53:12+03:00

Стефани Клиффорд была арестована во время одного из ее выступлений

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Порноактриса Стефани Клиффорд, прославившаяся историей о близкой связи с президентом США Дональдом Трампом, была арестована в городе Коламбус. По информации ее адвоката Майкла Авенатти, девушку задержали во время одного из ее выступлений в стрип-клубе с известной многим программой. Юрист считает, что арест был подстроенным и политически мотивированным.

«От происходящего отдает отчаяньем. Мы будем бороться против всех фиктивных обвинений», - сообщил он в Twitter.

Порноактриса Стефани Клиффорд известна любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс. В январе в СМИ попала информация о ее близкой связи с Дональдом Трампом в 2006-2007 годах, несмотря на то, что в это время американский лидер уже был женат на Меланье Трамп. Как писал сайт kp.ru, Клиффорд получила деньги за молчание об интимных отношениях. Сумму ей передал адвокат Трампа, который, по его словам, выложил 130 тысяч долларов из своего кармана. В мае СМИ стало известно, что Дональд Трамп все денежные средства возместил.

Еще в феврале актриса отказалась от признания связи с Трампом, но вскоре потребовала признать подписанный о неразглашении документ недействительным. После проверки на детекторе лжи 21 марта все заявления актрисы о близкой связи с Дональдом Трампом подтвердились.