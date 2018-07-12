Индиец обрезал самые длинные ногти в мире, которые отращивал 66 лет

СЕГОДНЯ 12:05 2018-07-12T12:05:40+03:00

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Мужчина из Индии решился на самый важный шаг в его жизни и отрезал ногти, которые отращивал в течение 66 лет. Для того, чтобы сделать маникюр индийцу Шридхару Чиллалу, представителям книги рекордов Гиннеса потребовалось взяться за электроинструменты. Спиленные ногти мужчина перед в дар городскому музею.

Самый длинный ноготь у Чиллала находился на большом пальце — 1,97 метра, а вот самый короткий расположился на указательном — всего лишь 1,64 метра.

Индиец обрезал самые длинные в мире ногти.

В 16 лет, когда Шридхар Чиллалу решился отращивать ногти на руке, родители не поддержали его и предупреждали о том, что найти работу у него вряд ли получится, но мужчина не стал никого слушать и остался верным своему необычному увлечению. Работу в итоге он все-таки нашел — стал фотографом, а для ногтей даже придумал специальный держатель, чтобы они не мешали работе с камерой.

Мужчина признался, что ногти у него очень хрупкие, и для того, чтобы нечаянно их не повредить или не сломать, ему приходилось каждые полчаса просыпаться и перекладывать руку. В какой-то момент терпеть постоянную боль стало невыносимо: по словам Чиллалу, длина и вес ногтей не позволяли даже раскрыть ладонь.

«С каждым ударом моего сердца все мои пять пальцев, кисть, локоть и плечо разрываются от боли, а место под ногтями как будто пылает», - заявил индиец книге рекордов Гиннеса.

А началось все просто: когда-то учитель отругал юного впечатлительного Чиллала за то, что тот сломал ему длинный ноготь, и посоветовал самому отрастить ногти, чтобы понять, насколько их тяжело отращивать.