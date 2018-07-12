Россия доверит "Герасиму" утопить отслуживший модуль МКС "Пирс"

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-12T12:30:13+03:00

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Российский шлюзовой отсек "Пирс" планируют отсоединить от международной космической станции и затопить в Тихом океане уже в следующем году. Займется данной процедурой грузовой корабль "Прогресс МС-12", также известный как "Герасим" - в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Му-Му".

Такие меры связаны с тем, что отсек уже отслужил свое, и скоро ему на смену придет новый модуль "Наука". Планируется, что уже в апреле 2019 года "Герасим" прибудет на МКС, а летом проведет перестыковку со "Звезды" к "Пирсу". В таком положении он будет находиться до самой осени в ожидании решения о запуске "Науки".

Отстыковка корабля вместе с отслужившим модулем произойдет только после того, как новый отсек самостоятельно доберется до станции, и специалисты подтвердят работоспособность ее двигательной установки и системы управления. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, такие предосторожности связаны с тем, чтобы в случае неполадок Россия не осталась без обоих модулей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что есть вероятность сведения с орбиты самой МКС "Мир". Вероятно, ее утопят так же, как и отсек "Пирс". Обозреватель "КП" пытался разобраться, что же ожидает международную станцию, и какие перспективы стоят перед нашей страной в данной сфере.