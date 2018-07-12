2018-07-12T13:06:47+03:00
В мире

МИД Ирана: США используют дипмиссии для шпионажа и подрывной деятельности

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои посольства в разных странах для организации терактов
Екатерина БОЛГОВА
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В МИД Ирана заявили, что США используют дипмиссии для шпионажа и подрывной деятельностиВ МИД Ирана заявили, что США используют дипмиссии для шпионажа и подрывной деятельностиФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Соединенные Штаты используют свои посольства для вмешательства во внутренние дела других государств, а также подрыва их отношений с другими странами. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, сообщается на сайте ведомства.

По словам Касеми, в современной истории есть примеры того, как американские дипломатические миссии применяли запретные меры и нарушали международное право.

Он отметил, что сотни военных и сотрудников спецслужб США в посольствах проводят деятельность по шпионажу и подрыву под прикрытием дипломатов.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои посольства в разных странах для организации терактов. Власти США также призвали другие страны «тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность». Представитель МИД Ирана опроверг эти обвинения.

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