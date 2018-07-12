Трамп выразил надежду, что когда-нибудь подружится с Путиным

СЕГОДНЯ 14:38 2018-07-12T14:38:54+03:00

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Президент США Дональд Трамп видит в российском коллеге Владимире Путине не противника, но конкурента. Об этом американский лидер заявил, выступая на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе.

В частности, Трамп ответил на вопрос журналистов о том, представляет ли Путин угрозу.

«Он конкурент. Является ли он (Путин) противником? Для меня он не противник...Надеюсь, когда-нибудь он станет другом. Я просто еще не знаю его достаточно хорошо», - заявил президент США.

Также Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между НАТО и Россией, что, по его мнению, сразу позволит устранить множество проблемных вопросов с Москвой.

«Я надеюсь, что нам удастся договориться с Россией. Думаю, нам это удастся. Те, кто находятся в зале, думают так же», - отметил американский президент.

Говоря о темах, которые он обсудит с российским лидером во время переговоров в Хельсинки, Трамп особо отметил сирийский сюжет, обстановку на Украине и вопросы контроля над вооружениями.

«Мы хотим прояснить вопрос о Сирии. Я снова задам вопросы о вмешательстве (в выборы). Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине», - уточнил хозяин Белого дома.

В этой связи глава американского государства подчеркнул, что «не рад» ситуации, которая сложилась вокруг Крыма.

«Это произошло во время (президента США) Барака Обамы, а не Дональда Трампа. Я бы не дал этому случиться, а он позволил»,- добавил Трамп.

Как сообщал сайт «КП», встреча президентов США и РФ состоится в Хельсинки 16 июля. Комментируя ранее возможное содержание переговоров, Трамп не исключил возможность признания Крыма частью России.