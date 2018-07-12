2018-07-12T15:10:17+03:00
Политика

"Он позволил": Трамп вновь обвинил Обаму в присоединении Крыма к РФ

Американский лидер уверен, что на месте своего предшественника не позволил бы этому случиться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его не устраивает ситуация вокруг Крыма, начало которой было положено еще при президентстве демократа Барака Обама. По мнению главы США, именно его предшественник ответственен за то, что полуостров присоединился к России.

"Задолго до того, как я пришел сюда (на пост), президент Обама позволили этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", — сказал республиканец во время выступления на внеплановой пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

Американский лидер подчеркнул, что никогда не позволил бы такому случиться, но "решение" Обамы, похоже, было другим. При этом, Трамп не стал предполагать, что же дальше "случится с Крымом", передает AP.

Ранее президент США уже говорил о том, что его предшественник стал тем, кто "позволил" РФ присоединить к себе полуостров. Тогда миллионер высказывал мнение, что российский лидер Владимир Путин просто не уважал своего коллегу, передает сайт kp.ru.

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