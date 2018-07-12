Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании

СЕГОДНЯ 15:40 2018-07-12T15:40:58+03:00

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Верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии признал возможной выдачу Испании бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. На родине его обвиняют в растрате государственных средств.

Как отмечает газета Süddeutsche Zeitung, для выдачи Пучдемона Мадриду еще необходимо согласие прокуратуры Германии. Экс-глава региона в настоящее время пока остается на свободе. Он находится в ФРГ под подпиской о невыезде, а также он должен еженедельно посещать отделение полиции.

Напомним, Карлеса Пучдемона задержали на севере Германии в конце марта 2018 года. Это произошло после того, как Испания выдала европейский ордер на его арест.

Бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона в Испании обвиняют в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, который сстоялся в октябре прошлого года. Кроме того, его обвиняют в нелегальном присвоении государственных средств.