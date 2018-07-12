Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Второй приквел известного телесериала «Игра престолов» имеет рабочее название «Империя пепла» и раскрывает историю взлета и падения империи Валирии, цветущие земли которой были погублены извержением вулкана, или так называемом Роком Валирии. Как и в сериале, в приквел планируется ввести разные политические фракции, которые будут сражаться между собой за господство в тот момент, когда над ними будет висеть смертельная угроза.
Валирия, по не потвержденным слухам, будет сильно напоминать Римскую империю, главное действие второго приквела развернется в портовом городе Соториос, созданного на основе Карфагена и Константинополя. Одной из главных героинь может стать темнокожая блондинка, летающая на драконе.
В 2017 году канал HBO подтвердил съемки первого приквела к популярному сериалу «Игра престолов», действие которого будет происходить за тысячи лет до событий, описываемых в выпускаемых сейчас эпизодах. По словам писателя Джорджа Мартина, автора книжной саги «Песнь льда и пламени», на основе которой и создан фантастический телесериал, приквелов будет четыре.
Напомним, ранее актер Кит Харингтон, исполняющий роль Хранителя Севера Джона Сноу, опубликовал в социальную сеть Instagram фото своего персонажа и объявил о завершении съемок 8-го сезона.