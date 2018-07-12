Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"

СЕГОДНЯ 16:49 2018-07-12T16:49:28+03:00

Идея останется прежней, но теперь история коснется империи Валирии и возможной главной героини - темнокожей блондинки, летающей на драконе

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Второй приквел известного телесериала «Игра престолов» имеет рабочее название «Империя пепла» и раскрывает историю взлета и падения империи Валирии, цветущие земли которой были погублены извержением вулкана, или так называемом Роком Валирии. Как и в сериале, в приквел планируется ввести разные политические фракции, которые будут сражаться между собой за господство в тот момент, когда над ними будет висеть смертельная угроза.

Валирия, по не потвержденным слухам, будет сильно напоминать Римскую империю, главное действие второго приквела развернется в портовом городе Соториос, созданного на основе Карфагена и Константинополя. Одной из главных героинь может стать темнокожая блондинка, летающая на драконе.

В 2017 году канал HBO подтвердил съемки первого приквела к популярному сериалу «Игра престолов», действие которого будет происходить за тысячи лет до событий, описываемых в выпускаемых сейчас эпизодах. По словам писателя Джорджа Мартина, автора книжной саги «Песнь льда и пламени», на основе которой и создан фантастический телесериал, приквелов будет четыре.

Напомним, ранее актер Кит Харингтон, исполняющий роль Хранителя Севера Джона Сноу, опубликовал в социальную сеть Instagram фото своего персонажа и объявил о завершении съемок 8-го сезона.