СЕГОДНЯ 18:35 2018-07-12T18:37:36+03:00

Как найти будущего гения в производстве лекарств?. Об итогах и задачах форума в эфире «Радио «Комсомольская правда» рассказала организатор саммита - руководитель благотворительного фонда «Путеводная Звезда» Татьяна Рябко

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В мероприятии приняли участие студенты и аспиранты ведущих медицинских вузов России и стран СНГ, Южной Азии и Европы. В последние годы отечественная фармацевтическая отрасль интенсивно развиваться, объединяя специалистов в области биологии, химии, физики, генетики и других наук.

Об итогах и задачах форума в эфире «Радио «Комсомольская правда» рассказала организатор саммита - руководитель благотворительного фонда «Путеводная Звезда» Татьяна Рябко.

- Очень приятно, что в этом году интерес к нашему саммиту проявили не только студенты из России, но также стран ближнего и дальнего зарубежья, - подчеркнула общественный деятель. - Мы еще раз имели возможность убедиться, что у настоящих профессионалов, будущих инженеров, работников современных фармацевтических производств нет привязки к географии или экономического фактора.

Еще больше подробностей — в видео - и аудиозаписях интервью.

Ведущий — Александр Зюзяев.