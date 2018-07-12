Трамп прибыл в Великобританию с рабочим трехдневным визитом

СЕГОДНЯ 18:54 2018-07-12T18:54:11+03:00

Президент США и премьер Великобритании Тереза Мэй побывают на учениях британских и американских военных

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В четверг, 12 июля, президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим трехдневным визитом в Великобританию. В поездке его сопровождает супруга Меланья.

Из аэропорта Станстед американский лидер направился на вертолете в резиденцию посла США в Риджентс-парке. Вечером в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй будет дан ужин в его честь.

В пятницу, 13 июля, Трамп и Мэй посетят учения британских и американских военнослужащих. По информации британских СМИ, в настоящее время действует запрет на полеты на низкой высоте над районом, где расположена Королевская военная академия в Сэндхерсте.

Кроме того, лидеры США и Великобритании проведут встречу в загородной резиденции премьера Чекерс. Стороны планируют рассмотреть различные темы - Россию, Brexit и Ближний Восток, торговые вопросы.

Затем Трамп с супругой отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Он станет четвертым американским президентом, которого королева примет в загородной резиденции.

В воскресенье, 15 июля, Трамп отправится в Хельсинки, где в понедельник состоится первый двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.