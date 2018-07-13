Из конституции Франции убрали слово «раса» и упоминание о различии пола

СЕГОДНЯ 03:49 2018-07-13T04:06:04+03:00

Из французской конституции исключили различия по полу и расе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Из французской Конституции убрали слово «раса» и запретили разделять граждан по половой принадлежности. Поправки в основной закон Франции приняла Национальная ассамблея – нижняя палата парламента страны.

Об этом сообщила радиостанция Europe 1, отметив, что таким образом депутаты решили обеспечить настоящее равенство всех граждан Пятой республики.

Ранее в первой статье Конституции была строчка, в которой говорилось о равенстве перед законом всех «без различия происхождения, расы и религии». Теперь же она выглядит так: «Франция […] обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии».

Эта поправка, которую поддержали 119 парламентариев, вступила в силу 12 июля.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в одной из британских школ учителям запретили называть девочек девочками, а мальчиков – мальчиками. Теперь педагогам при общении с учениками приходится подбирать «гендерно-нейтральные» слова.