В МИД России подтвердили встречу Лаврова и Помпео в Хельсинки
16 июля в столице Финляндии Хельсинки, параллельно со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, переговоры проведут главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Майк Помпео.
Как заявили в Министерстве иностранных дел России, госсекретарь США и глава российского МИД планируют обсудить ряд чувствительных вопросов мировой повестки дня, среди которых положение дел на востоке Украины и Сирия.
«На полях» российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Лаврова и Помпео», — приводит Интерфакс сообщение МИД.
Накануне встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео подтведила и официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
16 июля в Хельсинки состоится встреча на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главы сверхдержав пообщаются за закрытыми дверями. После чего подпишут совместное заявление и дадут пресс-конференцию. Стоит отметить, что это будет их первая полноформатная встреча.