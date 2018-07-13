В МИД России подтвердили встречу Лаврова и Помпео в Хельсинки

СЕГОДНЯ 11:34 2018-07-13T11:34:37+03:00

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16 июля в столице Финляндии Хельсинки, параллельно со встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, переговоры проведут главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Майк Помпео.

Как заявили в Министерстве иностранных дел России, госсекретарь США и глава российского МИД планируют обсудить ряд чувствительных вопросов мировой повестки дня, среди которых положение дел на востоке Украины и Сирия.

«На полях» российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Лаврова и Помпео», — приводит Интерфакс сообщение МИД.

Накануне встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео подтведила и официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

16 июля в Хельсинки состоится встреча на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главы сверхдержав пообщаются за закрытыми дверями. После чего подпишут совместное заявление и дадут пресс-конференцию. Стоит отметить, что это будет их первая полноформатная встреча.