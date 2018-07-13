2018-07-13T13:20:08+03:00
Политика

Лавров дал интервью известному журналисту Ларри Кингу

Телемост Москва – Лос-Анджелес покажут в ночь на 14 июля
Александра БУРОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью Ларри КингуГлава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью Ларри КингуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американскому тележурналисту Ларри Кингу. Во время телемоста они обсудили вопросы, посвящённые российско-американским отношениям и глобальным международным проблемам.

Об этом на своей официальной страничке в Facebook написала представитель МИД в РФ Мария Захарова.

Кроме того, она отметила, что посмотреть это интервью можно будет в 00:00 (по московскому времени) в ночь на 14 июля на телеканале Russia Today. Также, стенограмма будет доступна (в 00:30) на сайте МИД Россия и на официальных аккаунтах МИД в социальных сетях.

Эти вопросы они обсуждали в преддверии саммита РФ – США, который пройдёт в Хельсинки.

Напомним, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского Дональда Трампа состоится 16 июля в Финляндии. В преддверии этого события президент США выразил надежду, что когда-нибудь наладит отношения с российским коллегой.

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