На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом

СЕГОДНЯ 14:12 2018-07-13T14:12:53+03:00

На время встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия вводит беспрецедентные меры безопасности Фото: REUTERS

Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки в Вантаа и портам столицы Финляндии и Турку

Изменить размер текста: A A

На время проведения американо-российского саммита в Хельсинки с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Финляндии будет восстановлен пограничный контроль со всеми соседними странами, включая Россию и страны Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, введенная мера призвана обеспечить максимальную безопасность на время встречи лидеров двух сверхдержав.

«Финляндия восстановит временный контроль на своих границах с другими странами Евросоюза для обеспечения безопасности на период намкеченой на 16 июля встречи президентов России и США», - приводится на сайте правительства Финляндии.

Погранконтроль внутри шенгенской зоны будет запущен с 13 июля с 12.00 и будет снят 17 июля в полдень. Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки в Вантаа и портам столицы Финляндии и Турку.

Уточняется, что введенные меры усиления безопасности границ коснутся не всех пассажиров, а будут применяться исключительно в отношении лиц, которые вызовут подозрение спецслужб.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Оба лидера проведут переговоры в закрытом режиме с глазу на глаз. После чего, выйдут для интервью с представителями СМИ.