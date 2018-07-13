2018-07-13T14:12:53+03:00
В мире

На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом

Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки в Вантаа и портам столицы Финляндии и Турку
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На время встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия вводит беспрецедентные меры безопасностиНа время встречи Путина и Трампа в Хельсинки Финляндия вводит беспрецедентные меры безопасностиФото: REUTERS
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На время проведения американо-российского саммита в Хельсинки с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Финляндии будет восстановлен пограничный контроль со всеми соседними странами, включая Россию и страны Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, введенная мера призвана обеспечить максимальную безопасность на время встречи лидеров двух сверхдержав.

«Финляндия восстановит временный контроль на своих границах с другими странами Евросоюза для обеспечения безопасности на период намкеченой на 16 июля встречи президентов России и США», - приводится на сайте правительства Финляндии.

Погранконтроль внутри шенгенской зоны будет запущен с 13 июля с 12.00 и будет снят 17 июля в полдень. Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки в Вантаа и портам столицы Финляндии и Турку.

Уточняется, что введенные меры усиления безопасности границ коснутся не всех пассажиров, а будут применяться исключительно в отношении лиц, которые вызовут подозрение спецслужб.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Оба лидера проведут переговоры в закрытом режиме с глазу на глаз. После чего, выйдут для интервью с представителями СМИ.

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