2018-07-13T13:25:26+03:00
В мире

Песков: Путин и Трамп проведут пресс-конференцию по итогам саммита в Хельсинки

Итоговое же коммюнике не предусмотрено протоколом, добавил представитель Кремля
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Журналисты попросили на ежедневном пресс-брифинге пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова прокомментировать, будет ли по итогам предстоящей встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подписано совместное коммюнике. В ответ представитель Кремля заявил, что такие встречи не предполагают подобного протоколом. В то же время, с его слов, оба лидера дадут полноценную пресс-конференцию.

"Совместная пресс-конференция двух президентов будет. И нет, совместное коммюнике не является обязательным атрибутом подобных встреч. Заявления по итогам саммита будут сделаны непосредственно двумя президентами", — сказал Песков

В продолжении темы, Песков добавил, что Путин и Трамп намерены всесторонне обсудить перспективы потепления американо-российских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится саммит на высшем уровне с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Также двустороннюю встречу проведут и главы внешнеполитических ведомств стран Сергей Лавров и Майк Помпео.

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