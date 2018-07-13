В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель
Московский аэропорт Внуково рассказал о том, что на его территории открылся капсульный отель. Он представляет собой двенадцать специальных отсеков для сна, в которых путешественники смогут комфортно отдохнуть до или после полёта. Такая гостиница расположилась на третьем этаже воздушной гавани в терминале А. Оплата услуги почасовая – 290 рублей в час.
Об этом сообщили в пресс-службе Внуково.
Также, в ней рассказали о том, что среди услуг, которые предоставляются, есть бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, зарядные устройства, отсек для хранения багажа и сейф. В стоимость также включены постельное бельё, плед и подушка.
Внуково стал первым и единственным на данный момент аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую востребованную услугу.
Забронировать себе «номер» можно на сайте аэропорта.