В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель

СЕГОДНЯ 15:29 2018-07-13T15:29:28+03:00

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Московский аэропорт Внуково рассказал о том, что на его территории открылся капсульный отель. Он представляет собой двенадцать специальных отсеков для сна, в которых путешественники смогут комфортно отдохнуть до или после полёта. Такая гостиница расположилась на третьем этаже воздушной гавани в терминале А. Оплата услуги почасовая – 290 рублей в час.

Об этом сообщили в пресс-службе Внуково.

Также, в ней рассказали о том, что среди услуг, которые предоставляются, есть бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, зарядные устройства, отсек для хранения багажа и сейф. В стоимость также включены постельное бельё, плед и подушка.

Внуково стал первым и единственным на данный момент аэропортом московского авиационного узла, предлагающим такую востребованную услугу.

Забронировать себе «номер» можно на сайте аэропорта.