Мэй и Трамп договорились вести диалог с Россией и противостоять «подрывающим демократию действиям»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-07-13T16:55:56+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в пятницу, 13 июля, на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции, заявила, что они с хозяином Белого дома признают необходимость ведения диалога с РФ. Однако, как подчеркнула глава британского правительства, Вашингтон и Лондон намерены и дальше противостоять неким «подрывающим демократию действиям».

«Мы согласились, что важно вести диалог с РФ с позиции силы и единства, но необходимо продолжать отражать все усилия, направленные на подрыв наших демократий», - сказала Мэй. При этом она поблагодарила американского лидера за высылку 60 российских дипломатов после инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Также, по словам премьера Соединенного Королевства, в ходе переговоров с Трампом она приветствовала его встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна пройти в Хельсинки в ближайший понедельник, 16 июля, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.

Между тем это не помешало Вашингтону «в знак солидарности с Лондоном» выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульства РФ в Сиэтле.