Посольство РФ потребовало предоставить данные о найденном в Эймсбери веществе

13 Июль 22:52 2018-07-13T22:52:49+03:00

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества» в доме одного из пострадавших

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Посольство РФ в Великобритании прокомментировало сообщение Скотланд-Ярда о «флаконе со следами нервно-паралитического вещества», найденном в доме британца Чарли Роули, пострадавшего в результате инцидента с отравлением в Эймсбери. В частности, в диппредставительстве нашей страны потребовали от Лондона раскрыть информацию, о каком именно веществе идет речь.

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями неподалеку от секретной военной химлаборатории Портон-Даун», - говорится на официальном сайте российской дипмиссии.

Также наши дипломаты призвали британские власти «снять завесу секретности в отношении всех ведущихся расследований».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу в Скотленд-Ярде заявили о том, что в минувшую среду в доме Чарли Роули следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества». При этом в полиции Лондона подчеркнули, что находку сразу же отправили в лабораторию Минобороны Великобритании в Портон-Даун.