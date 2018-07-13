2018-07-13T22:52:49+03:00
Политика

Посольство РФ потребовало предоставить данные о найденном в Эймсбери веществе

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества» в доме одного из пострадавших
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Дом Чарли Роули в ЭймсбериДом Чарли Роули в ЭймсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало сообщение Скотланд-Ярда о «флаконе со следами нервно-паралитического вещества», найденном в доме британца Чарли Роули, пострадавшего в результате инцидента с отравлением в Эймсбери. В частности, в диппредставительстве нашей страны потребовали от Лондона раскрыть информацию, о каком именно веществе идет речь.

«Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями неподалеку от секретной военной химлаборатории Портон-Даун», - говорится на официальном сайте российской дипмиссии.

Также наши дипломаты призвали британские власти «снять завесу секретности в отношении всех ведущихся расследований».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу в Скотленд-Ярде заявили о том, что в минувшую среду в доме Чарли Роули следователи обнаружили «флакон из-под нервно-паралитического вещества». При этом в полиции Лондона подчеркнули, что находку сразу же отправили в лабораторию Минобороны Великобритании в Портон-Даун.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: Путин и Трамп будут определять повестку дня по ходу саммита
Белый дом не утверждает, что «кибератаки России» повлияли на выборы в США
Песков: Слово «торг» неуместно для определения встречи Путина и Трампа
Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Трампа
Японские и корейские истребители сопровождали российские ракетоносцы над Японским и Желтым морями
Владимир Этуш попал в больницу
Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II
Ушаков прокомментировал новые обвинения США во «вмешательстве» в американские выборы
Суд арестовал гендиректора авиакомпании iFly по делу о взятке
Шойгу поймал огромного тайменя во время отпуска в Тыве
В Эймсбери нашли «флакон из-под нервно-паралитического вещества»
Трамп назвал «большой ошибкой» строительство «Северного потока - 2»
США обвинили 12 «военных разведчиков» из России во «вмешательстве» в выборы
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
Посольство РФ в Ливане разбирается с задержанием двух россиянок
Парламент Марий Эл одобрил законопроект о пенсионной реформе
Костромские депутаты проголосовали за пенсионную реформу
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»
«Под давлением извне»: МИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Винника Франции
Душераздирающая песня талантливого ретривера растрогала членов жюри американского шоу талантов
На финал ЧМ-2018 приедут более 10 руководителей иностранных государств
Трамп не ждет много от встречи с Путиным, но готов к «удивительному» исходу
Мэй и Трамп договорились вести диалог с Россией и противостоять «подрывающим демократию действиям»
Режиссером сольника о "Черной вдове" станет Кейт Шортленд
МИД РФ: Лавров пока не готов дать ответ на приглашение посетить Грецию
Трамп назвал темы переговоров с Путиным