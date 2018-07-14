2018-07-14T00:29:51+03:00
Происшествия

Следствие просит суд арестовать москвичку за кражу в отеле Marriott

Девушку подозревают в краже боле 22 миллионов рублей из номера депутата Госдумы
Юлия ДИВЕЕВА
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СК просит суд арестовать подозреваемую в ограблении депутата ГосдумыСК просит суд арестовать подозреваемую в ограблении депутата ГосдумыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет просит суд арестовать жительницу Москвы, подозреваемую в крупной краже в отеле Marriott. Об этом сообщил пресс-секретарь Пресненского суд Москвы Алексей Черников.

По его словам, следователи полагают, что задержанная похитила более 22 миллионов рублей из сейфа гостиничного номера.

«Материал об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Сентюриной поступил в суд. Судебное заседание назначено на 18 июля в 12.00», — пояснил Черников.

Также известно, что кража совершена из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. По его словам, из сейфа пропали 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. По подозрению в преступлении задержана знакомая парламентария, передает РИА Новости.

Ранее поступило сообщение, что депутат был избит в своем же автомобиле Mercedes-Benz. Помимо него в машине находилась его знакомая по фамилии Сентюрина. Причем нападение было совершено недалеко от дома, где проживает девушка.

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