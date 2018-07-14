Букингемский дворец опроверг сообщение об опоздании Трампа на прием к Елизавете II

СЕГОДНЯ 02:55 2018-07-14T02:55:07+03:00

Дональд и Меланья Трамп на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп не заставлял ждать королеву Великобритании и без опоздания явился к ней на чаепитие вместе с супругой Меланьей Трамп. Такое заявление распространила пресс-служба Букингемского дворца.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что президентская чета опоздала на прием к Елизавете II на 10 минут.

«Он прибыл точно в назначенное время, информация об опоздании некорректна», - подчеркнула представитель Букингемского дворца.

В пресс-службе королевы отметили, что вся церемония чаепития прошла точно по расписанию. Аудиенция Трампов у Елизаветы продлилась 57 минут. Из них 47 минут собеседники находились во внутренних покоях Виндзорского замка, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 13 июля, президент США Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп встретились с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве Беркшир. При этом он стал 12-м хозяином Белого дома, с которым Елизавета II познакомилась лично.Ранее в пятницу американский лидер провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Напомним, американский лидер находится в Соединенном Королевстве с визитом в рамках европейского турне. Оттуда он отправится в Хельсинки, где встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё, а на следующий день пройдут его переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.