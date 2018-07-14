Украинский генерал пожаловался на плачевную ситуацию в ПВО

СЕГОДНЯ 08:05 2018-07-14T08:08:56+03:00

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В силах противовоздушной обороны Украины сложилась плачевная ситуация. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец.

Он считает, что у ЗРК «Бук-М1» есть потенциал в украинских ПВО, но производство комплексов осталось в РФ, а украинские власти не спешат ремонтировать имеющиеся установки.

Как отметил Уманец, большая часть ракет для ЗРК производятся в России (для ЗРК С-300), а другая часть – сняты с вооружения (для С-125), а боеприпасов для комплексов С-200 вовсе нет в стране, передает РИА Новости.

«Что касается ракет — то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз... Дай бог, чтобы дальше такое не повторилось», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал разработать ракеты, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. При этом он отметил, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений.