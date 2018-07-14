2018-07-14T11:34:21+03:00
Политика

В сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко без журналистов

Как оказалось, на саммите НАТО в Брюсселе украинский лидер выступал перед полупустым залом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Совместная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фото: Facebook/@yuri.tkachevСовместная пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фото: Facebook/@yuri.tkachev
Изменить размер текста:

Пользователи соцсетей высмеяли выступление президента Украины Петра Порошенко перед полупустым залом на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

Так, все началось с того, что украинский журналист Юрий Ткачев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с совместного брифинга Порошенко и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. На снимке видно, что зал, в котором проходила пресс-конференция, практически полностью пуст - заняты только несколько кресел в первом ряду. При этом автор сопроводил фото ироничной подписью: «Ваше мнение очень важно для нас».

Причем другие интернет-пользователи также не упустили случая поиронизировать. В частности, один из комментаторов обратил внимание на то, что Порошенко уже пять лет подряд говорит одно и то же, поэтому смысла его слушать нет. «А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», - написал пользователь Ilja Bendik. А Сергей Шутиков предположил, что все журналисты ушли в пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

Кстати, отметим, украинскому лидеру и раньше приходилось выступать перед полупустыми и пустыми залами. Например, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале этого года.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
Rolling Stone назвал 50 лучших комедий XXI века
Из-за падения давления в самолете Ryanair пострадали более 30 человек
МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа
«Специально вброшенный фейк»: в Госдуме прокомментировали новые обвинения США в адрес России
Джон Сноу из «Игры престолов» приедет на финал ЧМ-2018
Футболисты сборной Франции выразили желание остаться в России после ЧМ-2018
Спасенных из пещеры в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля
Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки
Зарубежные страны заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»
Лондон пригласил экспертов ОЗХО в Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества
Число жертв ливней в Японии возросло до 209 человек
Украинский генерал пожаловался на плачевную ситуацию в ПВО
Индийский суд предложил снести Тадж-Махал
В Верховной раде назвали «ничтожными» санкции против Крыма
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg
США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии