В сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко без журналистов

СЕГОДНЯ 11:34 2018-07-14T11:34:21+03:00

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Пользователи соцсетей высмеяли выступление президента Украины Петра Порошенко перед полупустым залом на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

Так, все началось с того, что украинский журналист Юрий Ткачев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с совместного брифинга Порошенко и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. На снимке видно, что зал, в котором проходила пресс-конференция, практически полностью пуст - заняты только несколько кресел в первом ряду. При этом автор сопроводил фото ироничной подписью: «Ваше мнение очень важно для нас».

Причем другие интернет-пользователи также не упустили случая поиронизировать. В частности, один из комментаторов обратил внимание на то, что Порошенко уже пять лет подряд говорит одно и то же, поэтому смысла его слушать нет. «А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», - написал пользователь Ilja Bendik. А Сергей Шутиков предположил, что все журналисты ушли в пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018).

Кстати, отметим, украинскому лидеру и раньше приходилось выступать перед полупустыми и пустыми залами. Например, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в феврале этого года.