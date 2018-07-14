Рогозин заявил о намерении создать холдинг ракетного двигателестроения

СЕГОДНЯ 21:53 2018-07-14T21:54:11+03:00

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При российской научно-производственной организации "Энергомаш" будет создан холдинг, специализирующийся на строительстве ракетных двигателей. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения". - написал предприниматель в своем аккаунте Twitter.

Рогозин принял решение приступить к созданию корпорации ракетного двигателестроенияФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Стоит отметить, что идея формирования такого холдинга обсуждается уже на протяжении нескольких лет, однако принятие решения по данному вопросу каждый раз откладывается.

Между тем, напомним, что Рогозин возглавил "Роскосмос" только в мае 2018 года. При вступлении в должность он пообещал создать совет рационализаторов и совет по перспективным исследованиями, отказаться от космического долгостроя, внедрить программу по привлечению молодых специалистов и вернуть в отрасль профессионалов, передает сайт kp.ru.