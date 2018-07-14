"Такой грубый": В Сети возмущены поведением Трампа перед Елизаветой II

14 Июль 23:13 2018-07-14T23:13:54+03:00

Во время прогулки американский лидер постоянно шел впереди британской королевы и преграждал ей дорогу [видео]

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Пользователи социальных сетей вновь возмущены поведением американского лидера Дональда Трампа. В этот раз президент оконфузился во время совместной прогулки с королевой Великобритании Елизаветой II.

На распространенных СМИ кадрах видно, как Трамп и Ее Величество идут мимо строя гвардейцев, при этом глава государства постоянно пытается быть впереди. Несмотря на то, что он идет не спеша, королеве приходится поспевать за ним. Трудности для Елизаветы II создает и тот факт, что президент постоянно притесняет ее, как будто не замечая. В какой-то момент он вовсе останавливается и преграждает монарху дорогу.

Многие интернет-пользователи сочли такое поведение Трампа довольно грубым и обвинили его в незнании правил этикета.

"Этот увалень действительно прошел перед королевой Елизаветой? Да кто он вообще такой?" — возмутился пользователь Twitter под ником bagpussforeva.

"Такой невежественный и грубый, что невозможно выразить словами", - поддержал его balthsbart.

"Готов поспорить, что каждый гвардеец рассматривал его - эти сморщенные брюки, расстегнутый пиджак, затянутый галстук, смешные волосы и т. д.", - добавил еще один комментатор.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 13 июля Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию и встретился с королевой в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Они посмотрели церемонию с участием почетного караула гвардии и побеседовали за чашкой чая.