Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной

СЕГОДНЯ 05:29 2018-07-15T05:29:26+03:00

Дональд и Меланья Трамп на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II Фото: REUTERS

Президент США отметил, что встреча с королевой - это большая честь

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Королева Великобритании Елизавета II потрясающая женщина, остроумная и проницательная. Такое мнение после встречи с монаршей особой высказал президент США Дональд Трамп.

«Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», - цитирует слова главы Белого дома газета The Mail on Sunday.

Глава государства вспомнил, что его мать, Мэри Энн Трамп (1912-2000), родилась в Шотландии на Гебридских островах и была большой поклонницей Елизаветы II. Миссис Трамп считала королеву воплощением элегантности. Трамп на лестнице Виндзорского дворца спросил свою супругу Меланью, что сказала бы его мать, увидев, как он идет на прием к королеве.

«Виндзорский замок - он был так красив, по-настоящему красив, но королева была бесподобна!» - восторгался Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru , что 13 июля Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию и встретился с королевой в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Они посмотрели церемонию с участием почетного караула гвардии и побеседовали за чашкой чая.