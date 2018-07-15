2018-07-15T09:25:25+03:00
В мире

Главная финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

Журналисты заметили, что от постоянной деградации российско-американских отношений никто не выигрывает
Дарья ИВАШКИНА
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Встреча президента РФ Владимира Путина (слева) и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в ХельсинкиВстреча президента РФ Владимира Путина (слева) и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в ХельсинкиФото: REUTERS
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Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу, которые уже в понедельник, 16 июля, проведут встречу в Хельсинки.

В частности, журналисты напомнили о «Духе Хельсинки». Как говорится в послании, это феномен, который наблюдался во время встреч других лидеров, также проходивших в финской столице. «Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах», - отмечается в письме.

Кроме того, сотрудники финского издания заметили, что от постоянной деградации российско-американских отношений никто не выигрывает, а также выразили надежду на то, что Путин и Трамп не будут решать «европейские вопросы без участия самих европейцев».

Причем журналисты не стали прогнозировать исход встречи, так как в этот раз, по их мнению, это «является исключительно сложной задачей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в Президентском дворце Хельсинки. Ожидается, что в ходе этих переговоров главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы, в том числе Сирию и Украину.

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