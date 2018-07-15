Тимошенко и Коломойский тайно встретились в польском отеле

СЕГОДНЯ 13:30 2018-07-15T13:31:20+03:00

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Стало известно о встрече лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и украинского бизнесмена Игоря Коломойского в Варшаве. Как утверждает журналист Богдан Кузьмич, политики встречались 12 июля в отеле, расположенного возле аэропорта имени Фредерика Шопена.

По данным корреспондента, сначала в холле гостиницы появился олигарх, а спустя 15 минут там же была замечена и политик. «Не заметить ее всю в белом было невозможно», - написал Кузьмич в Facebook, приложив при этом к своему посту несколько фотографий, на которых запечатлены Коломойский и Тимошенко.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в холле отеля в Варшаве. Фото: Facebook/@bohdan.kuzmych

Также журналист заметил, что Тимошенко в последнее время часто пропускает заседания Верховной рады и так же часто бывает в Варшаве. Кроме того, Кузьмич обратил внимание на то, что в день секретных переговоров в польском отеле - 12 июля - украинский парламент голосовал за проект по изменению закона об Антикоррупционном суде. «То есть лидер парламентской фракции прогуляла важное голосование в парламенте ради встречи с потенциальным клиентом этого самого Антикоррупционного суда», - подчеркнул корреспондент.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Украинский народный трибунал признал Коломойского виновным в преступлениях в Донбассе и заочно приговорил его к пожизненному заключению.