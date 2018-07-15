Путин встретился в Кремле с Макроном перед матчем финала ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 16:31 2018-07-15T16:31:03+03:00

Президент Франции поблагодарил президента России и всех россиян за блестяще организованный и проведенный футбольный турнир

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В преддверии финального матча Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Хорватии и Франции российский президент Владимир Путин принял в Кремле французского коллегу Эммануэля Макрона, который приехал в Москву поболеть за свою сборную.

«Прежде всего хочу поздравить вас с праздником, который вечера отмечала вся Франция — со днем взятия Бастилии. Но и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира. Сегодня вечером посмотрим, уверен игра будет напряженной, интересной, красивой, порадует миллионы болельщиков», — сказал глава российского государства, приветствуя президента Франции.

В свою очередь, французский лидер отметил успехи российской сборной по футболу, а также высокий уровень организации турнира. С его слов, болельщики всего мира получили несказанное удовольствие от приезда в Россию.

«Хочу отдать должное сборной России, которая добилась великолепных успехов, прошла далеко и сделала это вопреки всем прогнозам. Я хотел также и поздравить всю страну, страну-организатора чемпионата мира за такую великолепную организацию», — сказал Макрон.

15 июля на арене «Лужники» в Москве состоится последний матч Чемпионата мира по футболу-2018. Кубок мира между собой разыграют сборные Хорватии и Франции. Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию встречи.