В июле турецкая лира обновила исторические минимумы

СЕГОДНЯ 16:47 2018-07-15T16:47:34+03:00

Национальная валюта Турции с начала года подешевела на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро

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В июле 2018 года национальная валюта Турции, лира, обновила исторические минимумы. С начала этого года лира упала на 19,23% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро. Курс турецкой валюты по отношению к американской достиг отметки в 0,21 пункта, по отношению к евро — 0,18 пункта, передает Bloomberg.

Кроме того, доходность десятилетних государственных бумаг Анкары с начала текущего года увеличилась до рекордного уровня — 18,85%.

Лира начала дешеветь с начала 2018 года. По данным экспертов, в марте и апреле стоимость валюты по отношению к бивалютной корзине (доллар и евро) снизилась на 10%. Динамика снижения курса стала самой стремительной среди валют развивающихся рынков.

Также в Турции отмечается рост инфляции. По информации Турецкого института статистики, в июне рост цен ускорился на 2,61%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года товары и услуги подорожали на 15,4%. С начала года инфляция составила 9,71%.

Среди причин снижения курса валюты специалисты называют высокую инфляцию и ожидания президентских и парламентских выборов, состоявшихся 24 июня.