2018-07-15T17:49:44+03:00
Происшествия

В Кабуле произошел взрыв, погибли шесть человек

По данным полицейского управления, атаку на здание министерства произвел террорист-смертник
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Афганистане произошел взрывВ Афганистане произошел взрывФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 15 июля, в Кабуле произошел взрыв у здания министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы, в результате происшествия погибли шесть человек, около десяти человек получили ранения. По данным полицейского управления Кабула, атаку на здание министерства произвел террорист-смертник.

Пресс-секретарь министерства Фаридун Азханд сообщил, что взрыв прогремел во второй половине дня у входа в здание. Атака произошла в то время, когда сотрудники ведомства покидали здание после окончания рабочего дня. В настоящее время ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, 10 июля произошел взрыв в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. В результате погибли по меньшей мере десять человек, еще четверо получили ранения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: французы ведут в счете 2:1 после гола с пенальти
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Гризманн вывел французов вперед 2:1
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Перишич сравнял счет в матче
В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над головой у Трампа
Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия: Манджукич забил в свои ворота в начале игры
Moody's: демография влияет на экономику стран бывшего СССР
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США
В июле турецкая лира обновила исторические минимумы
Матч Франция - Хорватия: Врсалько, Вида и Ловрен будут в обороне хорватов на игре
Путин встретился в Кремле с Макроном перед матчем финала ЧМ-2018
Силуанов: дата объявления пенсионной реформы случайно совпала с чемпионатом мира по футболу
Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку сборной своей страны
Власти увеличат пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста
«Молиться и бороться»: Порошенко назвал автокефалию одним из столпов Украины
Полиция Финляндии к саммиту Путина и Трампа заговорила по-русски
Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины
В Хельсинки проходят митинги в поддержку и против Трампа
Бельгийцам вернут деньги за купленные перед ЧМ телевизоры
В Госдуме отреагировали на заявление о попытке России разобщить американцев через соцсети
Мэй: Трамп предлагал мне засудить ЕС вместо переговоров по Brexit
Путин поблагодарил премьера Венгрии за оценку чемпионата мира по футболу
Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 «российских шпионов»