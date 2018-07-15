В Кабуле произошел взрыв, погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 17:49 2018-07-15T17:49:44+03:00

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В воскресенье, 15 июля, в Кабуле произошел взрыв у здания министерства восстановления и развития сельских районов Афганистана.

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на правоохранительные органы, в результате происшествия погибли шесть человек, около десяти человек получили ранения. По данным полицейского управления Кабула, атаку на здание министерства произвел террорист-смертник.

Пресс-секретарь министерства Фаридун Азханд сообщил, что взрыв прогремел во второй половине дня у входа в здание. Атака произошла в то время, когда сотрудники ведомства покидали здание после окончания рабочего дня. В настоящее время ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, 10 июля произошел взрыв в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. В результате погибли по меньшей мере десять человек, еще четверо получили ранения.