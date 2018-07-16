2018-07-16T02:25:13+03:00
В мире

Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне

Власти страны ведут тайные переговоры с эквадорским правительством
Юлия ДИВЕЕВА
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Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: REUTERS
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Великобритания хочет выселить основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора. Среди официальных лиц Соединенного Королевства, участвующих в переговорах с эквадорским правительством, называют министра по вопросам Европы и Америки Алана Дункана.

Дискуссии по этому вопросу на высшем уровне проходят за несколько недель до визита в Великобританию нового президента Эквадора Ленина Морено, который ранее называл Ассанжа «хакером» и «камнем преткновения». При этом сам журналист ничего не знает о переговорах, поскольку в марте этого года власти Эквадора решили отключить ему интернет и ввели ограничения на посетителей.

Кроме того, Морено дал указания снять с посольства в Лондоне дополнительные меры безопасности, на которые страна потратила в 3,7 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

В начале января 2018 года сотрудники посольства Эквадора попросили руководство своей страны выгнать Ассанжа из-за его пренебрежения личной гигиеной. Кроме того медики, проводившие смотр журналиста, отметили его пошатнувшееся психическое здоровье.

Как рассказывал сайт kp.ru, Ассанж попросил убежище в посольстве южноамериканской страны в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальном насилии и выдали ордер на арест.

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