Президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию

СЕГОДНЯ 06:07 2018-07-16T06:11:54+03:00

Колинда Грабар-Китарович ожидает от Трампа и Путина демонстрации ответственного отношения к стабильности в мире

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За продолжение диалога с Россией и против попыток ее изоляции высказалась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью Associated Press.

Она отметила, что необходимо поддерживать контакты с российской стороной по вопросам общих вызовов безопасности. Грабар-Китарович выразила надежду, что на саммите Россия - США президенты Владимир Путин и Дональд Трамп «продемонстрируют достаточно ответственное отношение к стабильности в мире и к трансатлантическим отношениям».

Глава Хорватии подчеркнула, что на данный момент отношения между Москвой и Вашингтоном имеют «первостепенное значение», в том числе, и с точки зрения недопущения повторения конфликтов на Балканах.

Грабар-Китарович заверила, что отнеслась с пониманием к критике Трампа в адрес глав некоторых стран, входящих в Организацию Североатланстического договора (НАТО), за то что те не повышают расходы на оборону, как того требуют условия объединения.

«Конечно, несправедливо, что США несут бремя того, что касается защиты Европы. За нашу безопасность, в первую очередь, должны ответствечать мы сами», - пояснила глава государства.

Как рассказывал сайт kp.ru Грабар-Китарович посетила финальный матч ЧМ-2018 Хорватя -Франция. Перед игрой она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. После победы Франции, она вместе с российским лидером и Эммануэлем Макроном приняла участие в церемонии нараждения.