Хулиганы устроили в Париже беспорядки во время празднования победы в ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 07:08 2018-07-16T07:11:54+03:00

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Ликование парижан после победы в чемпионате мира по футболу было испорчено хулиганами, которые примкнули к болельщикам на улицах столицы Франции. Как сообщает полиция, десятки молодых людей одетых в куртки с капюшонами пытались разгромить магазины.

Злоумышленники бросали в витрины камни, ворвались в один из магазинов, а через пару минут вышли из него с бутылками вина и шампанского в руках. Некоторые из них снимали все происходящее на мобильные телефоны, передает телеканал BFM

Полиция прибыла на место через несколько минут после начала погромов и применила слезоточивый газ. После этого агрессивная толпа рассеялась, однако вскоре около 20 хулиганов снова попытались вломиться в магазин. Правоохранители во второй раз пустили в ход слезоточивый газ.

Как сообщал сайт kp.ru, команда Франции в воскресенье со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии в финале ЧМ-2018. Сборная страны стала чемпионом мира во второй раз в истории турнира.