Туск призвал Китай, США и Россию не начинать торговые войны

СЕГОДНЯ 08:12 2018-07-16T08:12:06+03:00

По словам главы Евросовета, еще есть время «избежать конфликта и хаоса»

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Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в понедельник, 16 июля, на встрече с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном, призвал Китай, США и Россию не вступать в торговые войны. По его словам, предотвращение начала торгового конфликта - это «общий долг» мировых держав. При этом Туск подчеркнул, что ранее торговые противостояния часто становились причинами открытых конфликтов.

«Это общий долг Европы и Китая, а также Америки и России - не разрушать этот мировой порядок, а наоборот, улучшать его и не ввязываться в торговые войны, которые так часто в прошлом влекли за собой открытые конфликты», - цитирует главу Евросовета Agence France-Presse.

Как считает Туск, еще есть время «избежать конфликта и хаоса».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Китае сообщили о планах стран БРИКС противостоять торговой войне, развязанной США. Как выяснилось, Россия, КНР, Индия, Бразилия и ЮАР решили активнее сотрудничать в вопросах мировой политики.