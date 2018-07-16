2018-07-16T08:12:06+03:00
В мире

Туск призвал Китай, США и Россию не начинать торговые войны

По словам главы Евросовета, еще есть время «избежать конфликта и хаоса»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Председатель Европейского совета Дональд ТускПредседатель Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в понедельник, 16 июля, на встрече с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном, призвал Китай, США и Россию не вступать в торговые войны. По его словам, предотвращение начала торгового конфликта - это «общий долг» мировых держав. При этом Туск подчеркнул, что ранее торговые противостояния часто становились причинами открытых конфликтов.

«Это общий долг Европы и Китая, а также Америки и России - не разрушать этот мировой порядок, а наоборот, улучшать его и не ввязываться в торговые войны, которые так часто в прошлом влекли за собой открытые конфликты», - цитирует главу Евросовета Agence France-Presse.

Как считает Туск, еще есть время «избежать конфликта и хаоса».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Китае сообщили о планах стран БРИКС противостоять торговой войне, развязанной США. Как выяснилось, Россия, КНР, Индия, Бразилия и ЮАР решили активнее сотрудничать в вопросах мировой политики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Эймсбери отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов
Путин рассказал о 25 миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018
Илон Маск назвал спасавшего детей в Таиланде дайвера педофилом
Помпео рассказал, от кого зависят отношения США и России
Делегация Госдумы собирается в октябре посетить Германию
Стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии
Хулиганы устроили в Париже беспорядки во время празднования победы в ЧМ-2018
Погода в Москве на 16 июля 2018 года: воздух в столице прогреется до +31 градуса
Трамп ожидает шквала критики после встречи с Путиным
Президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию
СК: Результаты последних экспертиз подтвердили подлинность останков семьи Николая II
Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
В Нигерии около 70 военных пропали после нападения «Боко харам»
Украинский экономист сообщила об угрозе дефолта в стране
Минобороны подвело итоги весеннего призыва в армию
В Канаде утонул экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне
Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии
Полиция открыла дела на выбежавших на поле «Лужников» участников Pussy Riot
Белый дом сообщил время начала встречи с глазу на глаз Путина с Трампом
Пентагон договорился с Lockheed Martin о покупке 141 истребителя F-35
Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов человек
Путин под проливным дождем вручил медали победителям ЧМ-2018
На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»
Трамп: Евросоюз, Россия и Китай входят в число противников США
В США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали
Лучший бомбардир на ЧМ-2018 - англичанин Харри Кейн
Трамп прибыл на переговоры с Путиным в Хельсинки