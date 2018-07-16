Песков заявил, что Путин и Трамп уважают друг друга

СЕГОДНЯ 08:47 2018-07-16T09:13:54+03:00

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Пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уважительно относятся друг к другу. Кроме того, по его словам, у нынешних лидеров России и США «достаточно неплохо получается разговаривать». При этом представитель Кремля заметил, что ранее у политиков еще не было возможности для длительного общения.

«Они (Путин и Трамп) относятся друг ко другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор», - сказал Песков в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что главы государств намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп же заявлял о намерении поговорить со своим российским коллегой о Сирии, Украине и приписываемом Москве вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.