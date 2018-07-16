Песков заявил о способности российского оружия «забетонировать» ядерный паритет

СЕГОДНЯ 09:39 2018-07-16T09:39:41+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ответных мерах на увеличение военного бюджета НАТО, заявил, что вооруженные силы и военно-промышленный комплекс России уже принимают все необходимые меры для противостояния угрозам Североатлантического альянса.

При этом представитель Кремля заметил, что наше новое оружие «бетонирует» ядерный паритет. «Паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретений новых систем вооружения, которые призваны, что называется, забетонировать ядерный паритет», - сказал Песков в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время июльского саммита НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до 2% ВВП уже к концу нынешнего года. А чуть позже выяснилось, что партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону «до невиданного ранее уровня».