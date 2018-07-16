Забивака и Кокошник: эксперты выявили сувенирные тренды прошедшего ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 09:56 2018-07-16T09:57:11+03:00

Продажи подарков и сувениров в России за время ЧМ-2018 по футболу выросли на 54 процента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продажи подарков и сувениров в России выросли на 54 процента за последний месяц

Изменить размер текста: A A

За 32 дня, что длился Чемпионат мира по футболу-2018 в России, самыми популярными сувенирами для съехавшихся со всей планеты болельщиков стали матрешки, кокошники и продукция с символикой нынешнего чемпионата мира по футболу. Такие данные привели эксперты оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД».

Для того, чтобы выявить наиболее привлекательную для зарубежных гостей сувенирную продукцию, компания сравнила затраты потребителей за четыре недели и выяснила, что продажи подарков и сувениров в России выросли на 54 процента.

Отмечается, что особенно сильно прирост оборота от реализации сувениров был заметен в Екатеринбурге (на 122 процента), Москве (на 62 процента) и Санкт-Петербурге (на 22 процента). Чаще всего покупатели выбирали продукцию с символикой чемпионата, матрешки и кокошники, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В Москве матчи принимали арены "Лужники" и "Спартак".

Победителем мундиаля во второй раз в своей истории стала сборная Франции. В финальном матче французы одержали уверенную победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Бронза мундиаля досталась команде Бельгии.