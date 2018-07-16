Лувр «переодел» Мону Лизу в честь победы Франции на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:36 2018-07-16T10:36:21+03:00

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Администрация Лувра весьма оригинально поздравила сборную Франции с победой на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил с 14 июня по 15 июля в России.

Так, сотрудники музея опубликовали в своем официальном Twitter «отредактированную» картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», на которой Джоконда изображена в футболке французской футбольной команды. «Поздравляем сборную Франции с победой на чемпионате мира 2018 года», - говорится в подписи к изображению.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии прошел в минувшее воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники» и завершился победой французов со счетом 4:2. В связи с этим массовые торжества в Париже продолжались всю ночь. А Триумфальная арка и Эйфелева башня засветились цветами французского флага.