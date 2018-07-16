В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией
В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что с Россией необходимо поддерживать диалог об общих угрозах безопасности, а не изолировать ее.
Как заметил первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, такие визиты, как тот, который совершила хорватский лидер во время ЧМ-2018, должны «дополнительно расположить западных политиков к трезвым оценкам России». Также он подчеркнул, что «все здравые политики» понимают необходимость диалога.
«Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров», - сказал депутат в беседе с RT.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию. Также Колинда Грабар-Китарович заявила, что ожидает от президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа демонстрации ответственного отношения к стабильности в мире.