В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии о диалоге с Россией

СЕГОДНЯ 11:14 2018-07-16T11:14:17+03:00

По мнению депутата Дмитрия Новикова, хорошо, что Колинда Грабар-Китарович смогла посетить РФ во время ЧМ-2018

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В Госдуме прокомментировали заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что с Россией необходимо поддерживать диалог об общих угрозах безопасности, а не изолировать ее.

Как заметил первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, такие визиты, как тот, который совершила хорватский лидер во время ЧМ-2018, должны «дополнительно расположить западных политиков к трезвым оценкам России». Также он подчеркнул, что «все здравые политики» понимают необходимость диалога.

«Вне всякого сомнения, диалог должен вестись, и это понимают все здравые политики. В данном случае заявление сделано в русле как раз тех ожиданий, которые в Европейском союзе весьма сильны, несмотря на мнение ряда политических лидеров», - сказал депутат в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию. Также Колинда Грабар-Китарович заявила, что ожидает от президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа демонстрации ответственного отношения к стабильности в мире.