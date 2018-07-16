2018-07-16T11:38:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018

Один из фанатов неудачно прыгнул в канал, а другой - попал в смертельное ДТП
Дарья ИВАШКИНА
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Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018Во Франции два болельщика погибли, празднуя победу сборной на ЧМ-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 16 июля, в зарубежных СМИ появилась информация о гибели двух футбольных болельщиков во Франции. Как стало известно, фанаты погибли, празднуя победу национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), который проходил с 14 июня по 15 июля в России.

По некоторым данным, один из болельщиков - 50-летний мужчина - от радости спрыгнул в канал в альпийском городе Анси. Однако он не учел небольшую глубину в районе своего прыжка и сломал себе шею. Несмотря на то что медики достаточно оперативно прибыли на место происшествия, спасти француза так и не удалось.

Другой инцидент произошел в городе Сен-Феликс-Лораге, расположенном неподалеку от Тулузы. Там 30-летний болельщик в момент окончания матча Франция - Хорватия врезался на своем автомобиле в несколько припаркованных на обочине машин и находящееся в районе ДТП дерево, пишет Le Courrier Picard.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии прошел в минувшее воскресенье, 15 июля, на московском стадионе «Лужники». Встреча завершилась победой французов со счетом 4:2. В честь этого события массовые торжества в Пятой республике продолжались всю ночь.

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