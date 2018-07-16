Во время проведения ЧМ-2018 имена Игорь, Артем и Александр стали самыми популярными у новорожденных в Москве
Стало известно, какие самые популярные мужские имена давали москвичи своим новорожденным во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. Стоит отметить, что столичные жители, судя по всему, близко к сердцу приняли фееричную игру российской сборной на прошедшем мундиале. Особенно вратаря Игоря Акинфеева, нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Александра Головина. Иначе как еще назвать факт того, что в именах для мальчиков лидируют Артем и Александр - так назвали 202 и 203 младенца соответственно.
Кроме того, по данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, 22 новорожденных зарегистрировали под именем Игорь. Среди девочек самым популярным стало имя Александра - 273 младенца.
Имя Артем приобрело популярность после матчей чемпионата мира по футболу с Саудовской Аравией и Египтом. Россияне сообщали о том, что намерены называть своих новорожденных в честь российского форварда Артема Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова и других российских футболистов.
В свою очередь, с столичном управлении ЗАГС заявили, что не располагают информацией, в честь кого были названы дети, сообщает сетевое издание m24.ru.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля и закончился победой в финале сборной Франции над командой Хорватии со счетов 4:2. Бронзу домой увезли бельгийцы. Российская футбольная дружина впервые в своей истории дошла до ¼ финала и, таким образом, попала в восьмерку лучших команд планеты.