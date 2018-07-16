В кафе Хельсинки появилось блюдо "Трамп-Путин"

СЕГОДНЯ 13:02 2018-07-16T13:03:15+03:00

На одной стороне тарелки умещаются сладкие панкейки с ягодами, а с другой - красная рыба и лук [видео]

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В кафе "Хельсинки", который расположился в столице Финляндии, начали продажу нового блюда со вкусом встречи "Трамп-Путин". Подобная идея пришла, как поясняет один из работников кафе, благодаря предстоящему саммиту США - Россия: благодаря встрече новое меню может пользоваться особой популярностью.

К приготовлениям повар подходит тщательно: на одну большую тарелку аккуратно выкладываются заранее приготовленные ингридиенты блюда - тут и американские панкейки, политые сладким сиропом, и свежие ягоды, и блины, посыпанные луком со сметаной и зеленью, и сверху щедро выложенная семга.

Официант подробно объясняет, что находится на тарелках, прежде чем посетители приступают к обеду. Сначала они выглядит удивленными, но позже с восторгом принимаются за трапезу.

«С каждым днем блюдо становится все популярнее и те, кто пробуют его, сразу же влюбляются в его вкус», - сообщает один из работников кафе «Хельсинки».

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется сегодня, 16 июля, в столице Финляндии, Хельсинки. Сообщается, что переговоры пройдут в закрытой форме, после чего лидеры двух стран выйдут к журналистам для интервью.