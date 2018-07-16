2018-07-16T13:38:40+03:00
В мире

Италия пообещала до конца года поднять вопрос об отмене санкций ЕС против России

По словам итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, ограничительные меры не приносят абсолютно никакой пользы
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото: Владимир Гердо/ТАССВице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В понедельник, 16 июля, вице-премьер Италии Маттео Сальвини пообещал, что Рим до конца текущего года поднимет в Брюсселе вопрос об отмене санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.

Как заметил политик, ограничительные меры не приносят абсолютно никакой пользы итальянской экономике. «На наш взгляд, санкции не приносят пользу, в том числе итальянской экономике. <...> В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики», - сказал Сальвини ТАСС.

Также итальянский вице-премьер подчеркнул, что к настоящему времени его стране уже удалось вернуться к хорошим отношениям с РФ в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что новое правительство страны будет выступать против антироссийских санкций. Также он тогда отметил, что Рим «будет полностью открыт Москве».

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