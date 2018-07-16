Лавров и Помпео проводят в Хельсинки первую личную встречу

СЕГОДНЯ 14:36 2018-07-16T14:36:30+03:00

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В понедельник, 16 июля, в Хельсинки проходят не только переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но и встреча министра иностранных дел России Сергей Лавров и американского госсекретаря Майкл Помпео.

Стоит отметить, что главы внешнеполитических ведомств впервые встречаются лично с момента назначения Помпео на пост руководителя Госдепа. До этого дипломаты несколько раз общались по телефону.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки проходит первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры двух стран встретились в Президентском дворце. Их переговоры начались около 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Как ожидается, они продлятся примерно три часа. За это время стороны планировали обсудить Сирию, Украину и, конечно же, российско-американские отношения.